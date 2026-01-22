Près d'un millier de Kurdes manifestent à Bâle et à Berne

Un millier de manifestants pro-Kurdes au total ont protesté jeudi soir à Bâle et à Berne contre ...
Photo: Miriam Abt

Un millier de manifestants pro-Kurdes au total ont protesté jeudi soir à Bâle et à Berne contre la politique du gouvernement syrien dans le Kurdistan syrien (Rojava). Aucun débordement n'a été signalé dans l'immédiat, hormis quelques engins pyrotechniques.

'Défendez le Rojava' (l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie), pouvait-on lire parmi les revendications des quelque 500 manifestants réunis à Bâle. Les participants sont partis de Claraplatz en direction de la gare principale, sous la surveillance de nombreux policiers, a constaté une journaliste de Keystone-ATS.

A Berne, quelque 400 manifestants pro-Kurdes ont défilé au centre ville dès 19h, depuis la gare, en direction de l'ambassade américaine. 'Défendez le Kurdistan, détruisez les régimes fascistes', ont-ils notamment lancé. La police a assuré une présence forte et discrète.

Lundi et mardi déjà, des manifestations de solidarité avec les Kurdes s'étaient tenues à Berne, Bâle et Winterthour, suivies d'autres rassemblements mercredi à Davos (GR) et à Zurich.

/ATS
 

