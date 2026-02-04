Police lausannoise: réforme nécessaire face aux discriminations

La Ville Lausanne a dévoilé mercredi deux rapports sur sa police, secouée par les crises depuis plusieurs mois. Ces documents confirment la nécessité d'une réforme, notamment pour détecter les discriminations.

La ligne anonyme externe, mise en place en octobre dernier par l'étude Kellerhals Carrard, a mis en évidence des 'signalements relatifs à des messages discriminatoires et à des situations sexistes', indique la Municipalité. Des mises à l'écart et inégalités de traitement sont aussi évoquées.

Quant au rapport de l'expert André Duvillard, il montre aussi plusieurs dysfonctionnements. Son analyse, qui doit encore être approfondie, souligne notamment 'la nécessité de renforcer les dimensions managériales, sociales et déontologiques de l'action policière.'

La Municipalité parle de trois axes de travail prioritaires: 'l'analyse et la priorisation des missions, la culture institutionnelle et la modification des comportements basée sur une posture déontologique.'

