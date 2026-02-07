Wawrinka passe le 1er tour et revient dans le top 100

Stan Wawrinka (ATP 106) a passé sans encombre le 1er tour de l'ATP 500 de Rotterdam mercredi.

Le Vaudois a dominé le 'lucky loser' de 17 ans Thijs Boogard (ATP 1048) 6-3 6-4. Cette victoire lui assure un retour dans le top 100 du classement mondial lundi prochain.

Invité par les organisateurs d'un tournoi qu'il a remporté en 2015 pour son seul sacre 'indoor', Stan Wawrinka a mis 1h23' pour prendre la mesure de l'espoir néerlandais, repêché dans le tableau principal après le forfait d'Aleksandar Vukic (ATP 88).

L'ex-no 3 mondial a eu besoin d'un break dans chaque set pour faire la différence. Il s'est emparé une première fois du service adverse dans le sixième jeu, avant d'enfoncer le clou en signant le break d'entrée dans la deuxième manche.

Stan Wawrinka fera donc son retour dans le top 100, qu'il avait quitté en juillet 2024. Il aura un joli à défi à relever jeudi en 8e de finale à Alex De Minaur (ATP 8). L'ex-no 3 mondial a perdu - nettement - l'unique duel livré face à l'Australien, sur la terre battue de Monte-Carlo en 2024 (6-3 6-0).

/ATS