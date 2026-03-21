Arc Jurassien Expo, une immersion dans les coulisses de la préparation

À l’occasion de la 27e édition de la manifestation qui se tient ce week-end à Saignelégier, l’éleveur Nicolas Oberli détaille la préparation des vaches pour ce concours reconnu en Suisse et à l’international, ainsi que les spécificités de la race Montbéliarde.
Les vaches prennent la pose ce week-end à Saignelégier. La 27e édition de l’Arc Jurassien Expo se déroule depuis vendredi et jusqu’à ce samedi soir à la Halle-Cantine en présence de quelque 330 bêtes. L’éleveur Nicolas Oberli y participe avec six vaches réparties en trois catégories d’âge. Actif sur l’exploitation familiale avec son père à Soubey, il a déjà gagné plusieurs titres lors du concours. Il décrit cet engagement comme un hobby, mais aussi comme un moyen de situer et comparer son élevage sur le plan génétique.
La race Montbéliarde se distingue, selon lui, par sa double aptitude, à la fois laitière et bouchère. Ces animaux, plus lourds et robustes, produisent du lait tout en offrant une bonne valorisation de la viande.
La préparation des animaux s’étale sur plusieurs étapes. Elle débute par une sélection tout au long de l’année, puis par un entraînement à la marche en licol environ un mois avant l’exposition. Les vaches sont ensuite lavées à plusieurs reprises afin d’être le plus blanches possible, tondues intégralement la veille, puis à nouveau nettoyées le jour même. La tonte représente un travail conséquent, pouvant durer jusqu’à deux heures par animal. L’éleveur souligne également le tempérament parfois marqué de la Montbéliarde, qu’il relativise avec humour.
Nicolas Oberli : « On regarde un peu durant toute l’année les vaches qu’on pourrait sortir en exposition. »
Lors du jugement, plusieurs critères sont pris en compte : une ligne de dos harmonieuse, un bassin bien incliné et suffisamment large, une bonne profondeur de poitrine ainsi que des membres fins et secs. Le système mammaire reste un élément très important pour le jury.
La 27e édition de l’Arc Jurassien Expo a débuté vendredi soir avec le passage sur le ring des génisses et vaches des races Simmental, Swiss Fleckvieh et Montbéliarde. Les animaux ont été jugés par Jérémy Soulier, venu de Haute-Loire (France). Ce samedi est consacré aux races laitières, avec les Holstein, Red Holstein, Jersey et Brown Swiss, évaluées par le juge Thomas Ender (Kallern).Retrouvez une galerie photos de la soirée de vendredi ici. /aca