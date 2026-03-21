Arc Jurassien Expo, une immersion dans les coulisses de la préparation

Les vaches prennent la pose ce week-end à Saignelégier. La 27e édition de l’Arc Jurassien Expo se déroule depuis vendredi et jusqu’à ce samedi soir à la Halle-Cantine en présence de quelque 330 bêtes. L’éleveur Nicolas Oberli y participe avec six vaches réparties en trois catégories d’âge. Actif sur l’exploitation familiale avec son père à Soubey, il a déjà gagné plusieurs titres lors du concours. Il décrit cet engagement comme un hobby, mais aussi comme un moyen de situer et comparer son élevage sur le plan génétique.

La race Montbéliarde se distingue, selon lui, par sa double aptitude, à la fois laitière et bouchère. Ces animaux, plus lourds et robustes, produisent du lait tout en offrant une bonne valorisation de la viande.

La préparation des animaux s’étale sur plusieurs étapes. Elle débute par une sélection tout au long de l’année, puis par un entraînement à la marche en licol environ un mois avant l’exposition. Les vaches sont ensuite lavées à plusieurs reprises afin d’être le plus blanches possible, tondues intégralement la veille, puis à nouveau nettoyées le jour même. La tonte représente un travail conséquent, pouvant durer jusqu’à deux heures par animal. L’éleveur souligne également le tempérament parfois marqué de la Montbéliarde, qu’il relativise avec humour.