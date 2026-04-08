Hélicoptères de l'armée en aide contre l'incendie de forêt à Brusio

Deux hélicoptères de l'armée suisse luttent depuis mercredi matin contre l'incendie de forêt ...
Hélicoptères de l'armée en aide contre l'incendie de forêt à Brusio

Hélicoptères de l'armée en aide contre l'incendie de forêt à Brusio

Photo: Pietro Della Cà

Deux hélicoptères de l'armée suisse luttent depuis mercredi matin contre l'incendie de forêt qui s'est déclaré mardi dans le Val Poschiavo (GR). Le feu a pris à proximité du viaduc circulaire des Chemins de fer rhétiques à Brusio. Le trafic ferroviaire reste bloqué.

Un feu légal de déchets de bois est à l'origine de l'incendie. Le contrôle en a été perdu en raison des conditions météorologiques sèches et venteuses de ces derniers jours. Un fort dégagement de fumée couvre actuellement la vallée italophone grisonne de Poschiavo.

Outre le trafic ferroviaire, la route reliant Brusio (GR) à Viano (GR) est également fermée. Ce village de 60 habitants n'est actuellement accessible que par un chemin forestier, indique à Keystone-ATS le maire de Brusio Pietro Della Cà.

/ATS
 

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