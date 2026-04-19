Crans-Montana: des pièces remises au Ministère public caviardées

L'audition de Nicolas Féraud, le président de la commune de Crans-Montana, lundi dernier à ...
Crans-Montana: des pièces remises au Ministère public caviardées

Crans-Montana: des pièces remises au Ministère public caviardées

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

L'audition de Nicolas Féraud, le président de la commune de Crans-Montana, lundi dernier à Sion dans le cadre de l'incendie du 'Constellation', a été marquée par un épisode imprévu. Une partie des documents que souhaitaient obtenir les procureures a été caviardée.

L'information de la 'Sonntagzeitung' a été confirmée par le Ministère public valaisan (MP), dimanche matin, à Keystone-ATS.

Certains passages, notamment des noms et prénoms de personnes, qui figuraient sur certaines des pièces remises au MP, ont été caviardés, avant d'être remise à la justice valaisanne. Cette opération n'a pas été réalisée par Nicolas Féraud, lui-même, selon une source proche du dossier.

Désormais, le MP va devoir déterminer si ces 'passages tracés au feutre noir' sont des éléments directement en lien avec l'affaire ou s'il s'agit d'actions qui n'ont pas d'intérêt dans le dossier d'instruction du drame du 1er janvier.

Reprise des auditions le 11 mai

Depuis jeudi dernier, la liste des prévenus est passée de neuf à treize personnes. Elles doivent toutes répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Les auditions reprendront le 11 mai, par celle de l'actuel conseiller communal de Crans-Montana en charge de la sécurité, Patrick Clivaz.

L'incendie du bar 'Le Constellation' a fait 41 morts et 115 blessés. 38 sont encore hospitalisés.

/ATS
 

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