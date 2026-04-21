TF: les recours contre le scrutin sur l'e-id sont irrecevables

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TF: les recours contre le scrutin sur l'e-id sont irrecevables

TF: les recours contre le scrutin sur l'e-id sont irrecevables

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les recours contre le scrutin sur l'e-id ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral, lors d'une délibération publique mardi à Lausanne. La votation du 28 septembre 2025, qui avait vu la loi sur l'e-id passer sur le fil (50,39% des voix), est donc validée.

/ATS
 

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