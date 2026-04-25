Le conseiller national Cédric Wermuth peut se représenter

Le conseiller national Cédric Wermuth (PS/AG) pourra se représenter pour la cinquième fois ...
Le conseiller national Cédric Wermuth peut se représenter

Le conseiller national Cédric Wermuth peut se représenter

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Le conseiller national Cédric Wermuth (PS/AG) pourra se représenter pour la cinquième fois à l'automne 2027. Les délégués du PS argovien, réunis samedi en congrès à Zofingue, ont décidé à une large majorité de lever la limitation du nombre de mandats.

Les statuts du PS argovien exigent, pour les mandats fédéraux et cantonaux, une nomination à la majorité des deux tiers des délégués après douze ans de mandat.

En fonction depuis 2011, Cédric Wermuth a siégé pendant quatre législatures. Les délégués du parti devaient décider samedi de lever ou non cette limitation du nombre de mandats. Le congrès a donc opté pour une levée de la limitation, ce qui permettra au politicien âgé de 40 ans, également co-président du PS Suisse, de se représenter aux élections fédérales.

/ATS
 

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