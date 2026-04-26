Assainissement des finances en passe d'être balayé à Fribourg

Après dépouillement des résultats dans 116 des 120 communes du canton, les Fribourgeois sont ...
Assainissement des finances en passe d'être balayé à Fribourg

Assainissement des finances en passe d'être balayé à Fribourg

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Après dépouillement des résultats dans 116 des 120 communes du canton, les Fribourgeois sont en passe de balayer la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE) soumise à référendum. Le non l'emporte avec plus de 68% des voix, avec une participation de 31%.

Occupant le débat politique depuis des mois, la LAFE entendait contenir la hausse des charges, dans un canton régi par le principe constitutionnel de l'équilibre budgétaire. Conseil d'Etat et majorité de centre-droit au Grand Conseil la soutenaient, alors que gauche et syndicats s'y opposaient.

Durant la campagne, les tenants du oui ont mis en avant la nécessité de 'garder la maîtrise des finances sans augmenter les impôts'. A l'instar du gouvernement, ils veulent 'conserver la qualité des prestations et le volume des investissements. La LAFE a été votée par le législatif en octobre par 57 voix contre 35 et 4 abstentions.

Le référendum a été lancé par le PS, avec l'apport du SSP, de la FEDE et des Vert-e-s, opposés eux à ce qu'ils décrivent comme de l'austérité.

/ATS
 

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