Des milliers de personnes manifestent pour le 1er mai à Zurich

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Zurich à l'occasion de la Fête du travail ...
Des milliers de personnes manifestent pour le 1er mai à Zurich

Des milliers de personnes manifestent pour le 1er mai à Zurich

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Zurich à l'occasion de la Fête du travail. Le rassemblement était placé sous le mot d'ordre 'Blocchiamo tutto' ('Bloquons tout').

La principale manifestation du pays a réuni plus de 15'000 participants, a indiqué l'Union syndicale suisse (USS) dans un communiqué.

Le cortège, parti de l'Helvetiaplatz, devait traverser la vieille ville pour se rendre sur la place du Sechseeläuten, où un syndicaliste italien et la nouvelle conseillère nationale Michèle Dünki-Bättig (PS/ZH) devaient prendre la parole.

Des mouvements d'extrême gauche ont appelé à une manifestation dans l'après-midi. Ce rassemblement n'a pas été autorisé.

/ATS
 

Actualités suivantes

Des milliers de personnes manifestent pour le 1er mai à Zurich

Des milliers de personnes manifestent pour le 1er mai à Zurich

Suisse    Actualisé le 01.05.2026 - 12:40

Des milliers de personnes manifestent pour le 1er mai à Zurich

Des milliers de personnes manifestent pour le 1er mai à Zurich

Suisse    Actualisé le 01.05.2026 - 12:52

Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 30.04.2026 - 21:32

Valérie Dittli doit se décider d'ici l'été, dit Le Centre

Valérie Dittli doit se décider d'ici l'été, dit Le Centre

Suisse    Actualisé le 30.04.2026 - 21:29

Articles les plus lus

Un employé accusé d'avoir livré du matériel à la Russie

Un employé accusé d'avoir livré du matériel à la Russie

Suisse    Actualisé le 30.04.2026 - 16:02

Valérie Dittli doit se décider d'ici l'été, dit Le Centre

Valérie Dittli doit se décider d'ici l'été, dit Le Centre

Suisse    Actualisé le 30.04.2026 - 21:29

Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 30.04.2026 - 21:32

Des milliers de personnes manifestent pour le 1er mai à Zurich

Des milliers de personnes manifestent pour le 1er mai à Zurich

Suisse    Actualisé le 01.05.2026 - 12:52

L'initiative pour la démocratie en mauvaise posture au National

L'initiative pour la démocratie en mauvaise posture au National

Suisse    Actualisé le 30.04.2026 - 15:35

Un employé accusé d'avoir livré du matériel à la Russie

Un employé accusé d'avoir livré du matériel à la Russie

Suisse    Actualisé le 30.04.2026 - 16:02

Valérie Dittli doit se décider d'ici l'été, dit Le Centre

Valérie Dittli doit se décider d'ici l'été, dit Le Centre

Suisse    Actualisé le 30.04.2026 - 21:29

Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Rente mensuelle de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 30.04.2026 - 21:32

Daniel Lampart annonce son départ de l'USS

Daniel Lampart annonce son départ de l'USS

Suisse    Actualisé le 30.04.2026 - 05:53

Un Moldave condamné en Valais pour des dizaines de délits

Un Moldave condamné en Valais pour des dizaines de délits

Suisse    Actualisé le 30.04.2026 - 08:41

L'initiative pour la démocratie en mauvaise posture au National

L'initiative pour la démocratie en mauvaise posture au National

Suisse    Actualisé le 30.04.2026 - 15:35

Un employé accusé d'avoir livré du matériel à la Russie

Un employé accusé d'avoir livré du matériel à la Russie

Suisse    Actualisé le 30.04.2026 - 16:02