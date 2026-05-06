Un homme atteint d'hantavirus soigné à Zurich

En Suisse, un homme a été testé positif au hantavirus. Il s'agit d'un homme qui était passager ...
Un homme atteint d'hantavirus soigné à Zurich

Un homme atteint d'hantavirus soigné à Zurich

Photo: Dernières nouvelles

En Suisse, un homme a été testé positif au hantavirus. Il s'agit d'un homme qui était passager à bord du navire de croisière sur lequel plusieurs cas d'hantavirus ont été recensés, indique mercredi l'Office fédéral de la santé publique.

/ATS
 

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