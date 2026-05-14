Bancomat dynamité à Allschwil - Auteurs en fuite

Un distributeur automatique de billets a été dynamité dans la nuit de mercredi à jeudi à Allschwil (BL). Personne n'a été blessé, mais les dégâts matériels sont considérables. Les auteurs se sont ensuite enfuis en direction de la France.

L'explosion s'est produite peu après 03h45 dans le hall d'une agence bancaire de la Baslerstrasse, a confirmé vendredi à l'agence de presse Keystone-ATS la police cantonale de Bâle-Campagne, confirmant une information publiée par le site 20minuten.ch. La police a reçu plusieurs signalements faisant état de fortes détonations.

L'automate et le bâtiment ont subi d'importants dégâts matériels. Selon le communiqué de la police, les auteurs se sont enfuis à bord d'un véhicule en direction de Grabenring, en France. Aucune information n'a pu être fournie dans un premier temps concernant l'identité des auteurs ou le montant de l'argent dérobé.

Le Ministère public de la Confédération a pris la direction de l'enquête et collabore avec la police de Bâle-Campagne et l'Office fédéral de la police (fedpol). Selon le communiqué, les pompiers d'Allschwil, les services médicaux, des spécialistes des incendies et des explosions de la police cantonale de Berne, des experts du service de déminage de l'Institut de police scientifique de Zurich ainsi que la police de Bâle-Campagne sont intervenus.

Baisse du nombre de dynamitages

D'autres explosions de distributeurs automatiques de billets ont déjà eu lieu cette année en Suisse, notamment à Breitenbach (SO) et à Genolier (VD). Le nombre d'attentats à l'explosif contre des bancomats en Suisse a toutefois fortement diminué en 2025. La Confédération y voit la confirmation que les mesures de répression et de prévention portent de plus en plus leurs fruits.

En 2024, 48 attentats contre des distributeurs automatiques avaient été enregistrés. De janvier à début décembre 2025, on n’en comptait plus que 23, un record à la baisse depuis le début de la décennie.

/ATS