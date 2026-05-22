Les accords avec l'UE devraient être soumis à la double majorité

Le paquet d'accords Suisse-UE doit être ancré dans la Constitution fédérale via une disposition ...
Les accords avec l'UE devraient être soumis à la double majorité

Les accords avec l'UE devraient être soumis à la double majorité

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le paquet d'accords Suisse-UE doit être ancré dans la Constitution fédérale via une disposition transitoire. La commission des institutions politiques du National soutient une initiative de sa commission soeur impliquant la double majorité du peuple et des cantons.

/ATS
 

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