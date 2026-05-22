Les accords avec l'UE devraient être soumis à la double majorité
Le paquet d'accords Suisse-UE doit être ancré dans la Constitution fédérale via une disposition ...
RFJ
Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER
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