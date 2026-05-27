Neutralité et alimentation au menu des votations du 27 septembre

Les Suisses voteront sur l'initiative sur la neutralité et sur l'initiative sur l'alimentation le 27 septembre. Le Conseil fédéral a fixé mercredi le menu de ce dimanche de votation.

L'initiative populaire 'Sauvegarder la neutralité suisse', déposée par Pro Suisse et des membres de l'UDC, veut qualifier la neutralité helvétique de 'perpétuelle et armée'. Elle exige aussi que la Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou de défense, ni ne prenne de sanctions économiques ou diplomatiques contre un Etat belligérant, sous réserve de ses obligations envers l'ONU.

L'initiative populaire sur l'alimentation, déposée par un comité citoyen, demande notamment d'adapter la politique agricole afin d'encourager la production et la consommation de denrées alimentaires végétales plutôt qu'animales. Un texte jugé irréaliste par ses opposants. Le texte veut aussi augmenter le degré d'autosuffisance de la Suisse, pour le faire passer de 46% à au moins 70%.

/ATS