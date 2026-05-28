Un an après la catastrophe, Blatten se rappelle et pense à l'avenir

Un an après la destruction de Blatten, une cérémonie commémorative est organisée jeudi après-midi dans la commune haut-valaisanne. Près de 500 invités sont attendus, dont la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et des habitants du village sinistré.

Lors d'un point presse organisé avant la cérémonie, les membres du Conseil d'Etat valaisan ont dit leur 'émotion' de se retrouver à Blatten, une année après un événement que 'personne n'oubliera jamais'. Christophe Darbellay, Stéphane Ganzer, Franziska Biner et Franz Ruppen se sont relayés pour souligner, notamment, la volonté de construire 'un nouveau Blatten' et donner 'un avenir à ses habitants'.

Les quatre ministres - sans leur collègue Mathias Reynard retenu par une conférence intercantonale - ont aussi rappelé ce qui avait été accompli ces douze derniers mois, et ce qui restait à réaliser, évoquant notamment les questions des aides financières, du tourisme, de l'agriculture, de la mobilité ou encore de la sûreté des lieux.

/ATS