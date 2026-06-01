Distributeur automatique de billets dynamité à Tramelan (BE)

Un bancomat a été dynamité dans la nuit de dimanche à lundi à Tramelan, dans le Jura bernois ...
Distributeur automatique de billets dynamité à Tramelan (BE)

Distributeur automatique de billets dynamité à Tramelan (BE)

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Un bancomat a été dynamité dans la nuit de dimanche à lundi à Tramelan, dans le Jura bernois. Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent un distributeur d'argent de la banque Clientis éventré et une route jonchée de débris.

Un porte-parole de la police cantonale bernoise a confirmé lundi à Keystone-ATS une information publiée sur la plate-forme Ajour. Selon plusieurs témoins cités par le média local, deux explosions ont retenti peu après 03h00 du matin lundi.

La route principale restera fermée durant plusieurs heures. Pour le moment, la police ne donne aucune information sur les auteurs de cette attaque à l'explosif ni sur la direction que les malfaiteurs ont prise. La commune de Tramelan est située à une vingtaine de kilomètres de la frontière française.

/ATS
 

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