L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé
Le sociologue genevois et ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé mercredi à l'âge ...
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Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI
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