Le chanteur vaudois Michel Bühler est décédé à 77 ans

Le chanteur vaudois Michel Bühler est décédé subitement lundi au CHUV à Lausanne à l'âge de 77 ans. L'artiste prolifique et engagé avait composé plus de 250 chansons. Il était aussi l'auteur de plus d'une vingtaine de romans, essais et pièces de théâtre.

Michel Bühler est décédé d'un problème cardiaque, a indiqué à Keystone-ATS son éditeur Bernard Campiche mardi. Une cérémonie d'adieux est prévue au temple de Ste-Croix, probablement en début de semaine prochaine.

Le chanteur est né à Berne le 30 avril 1945, 'un peu par hasard', disait-il. Il grandit à Ste-Croix, où il arrive tout petit. Il vient d'une famille socialiste - son père. suisse alémanique, a toujours gardé son accent -, une famille où on chantait beaucoup de chants populaires. 'J'ai passé une enfance merveilleuse', avait-il confié dans un long entretien à la RTS.

Instituteur de formation, il enseigne pendant quatre ans. Avec plaisir, même si cela ne le passionne pas. Avec ses amis de l’Ecole Normale, il gratte la guitare et chante Brel et Brassens.

Départ pour Paris

A la fin des années 60, il rencontre Gilles Vigneault, qui devient un ami. Il décide de se consacrer à la chanson. Il mène une vie de bohème à Paris - des années insouciantes et fructueuses avec la maison de disque l'Escargot, fondée par Vigneault. Bühler avait déjà fait un ou deux 45 tours à Paris et s'était dit qu'il allait essayer six mois ou une année: sa carrière durera plus de 50 ans.

Il voulait chanter, mais sur les gens d'ici, estimant qu'on ne parle bien que des gens qu'on connait. A la fin des années 70, de retour à Ste-Croix, il s'engage sur différents dossiers. Il siégera de nombreuses années au Conseil communal de sa commune.

Chanteur engagé

Le Ste-Crix - qui vivait en partie à Paris - sera un chanteur engagé dans ses textes, mais aussi dans ses actes. Il s'est illustré dans la défense du droit d'asile, mais aussi contre les éoliennes qui sont actuellement en construction sur sa commune.

Il s'inquiétait du fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres. En 2020, il lançait avec plusieurs personnalités un manifeste pour bâtir un monde plus solidaire après la crise du coronavirus.

L'artiste a signé plusieurs livres dont 'La parole volée', où il revient sur la fermeture des usines Hermes Précisa, à Ste-Croix. Pour le théâtre, il a notamment écrit la pièce 'Le Retour du Major Davel', spectacle créé à Pully puis repris de nombreuses fois en Suisse romande.

/ATS