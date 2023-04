Bob Dylan, Lil Nas X, Mark Ronson, Jon Batiste et les autres

Le Montreux Jazz Festival (MJF) a dévoilé mercredi le programme de sa 57e édition. Stars, artistes confirmés et nouveaux talents se succéderont sur scène du 30 juin au 15 juillet. Parmi les têtes d'affiche, Bob Dylan, Iggy Pop, Jon Batiste, Marcus Miller ou Maluma.

Pour cette 57e et dernière édition au Centre des congrès avant 2025, 'difficile de retenir un nom qui surpasse tous les autres tant les émotions et les projets sont nombreux', a déclaré le patron du festival Mathieu Jaton, à l'heure de présenter le copieux menu 2023. Les deux salles payantes proposeront chacune seize combinaisons, croisant les genres et les générations.

A l'Auditorium Stravinski, les légendes se succèderont: Simply Red, 'énervant tellement il fait de tubes' ouvrira les feux le 30 juin. Le samedi, la mythique salle accueillera rien moins que la légende Bob Dylan en exclusivité suisse. Il jouera son dernier album devant un public assis et restreint à 1500 personnes, a précisé M. Jaton. Dimanche, ce sera au tour de Chris Isaak de faire résonner son 'Wicked Game', 30 ans après sa première venue au festival.

Dialogue entre générations

Parmi les moments forts qui suivront, Mathieu Jaton a cité la venue 'exceptionnelle' de Jon Batiste, meilleur album 2021 aux Grammy Awards. Le musicien qui a fait son chemin depuis sa première venue dans la petite salle du MJF en 2013 ne donnera pas de concert en Europe. 'Mais il a tout de même décidé de venir à Montreux, en famille', s'est réjoui le directeur.

Autre coup de coeur, la légende américaine Mavis Staples fêtera ses 84 ans le jour de son concert et soufflera ses bougies en compagnie de Norah Jones. Celles qui représentent deux générations de voix féminines ont déjà collaboré à plusieurs reprises, a relevé le boss.

Montreux retrouvera sa soirée brésilienne avec le troubadour Gilberto Gil qui a souhaité revenir - pour la 15e fois - dans le cadre de sa tournée d'adieux. Maluma, le très populaire auteur-compositeur-interprète colombien, poursuivra également l'histoire d'amour du MJF avec les musiques sud-américaines.

En kimono et robe de chambre

Le Stravinski réunira sur une même soirée deux pianistes virtuoses 'parmi les plus barrés de leur génération': Chilly Gonzales et Sofiane Pamart, 'l'un en kimono, l'autre en robe de chambre'. Côté jazz, l'un des meilleurs guitaristes de tous les temps Pat Metheny et le grand bassiste Marcus Miller seront à l'affiche le même soir.

Au chapitre des grosses guitares bluesy, la soirée Joe Bonamassa et Buddy Guy va faire des étincelles, prédit Mathieu Jaton. Tout comme le punk rock d'Iggy Pop, qui sera précédé de Generation Sex, regroupant les membres originaux de Generation X et des Sex Pistols, avec le mythique Billy Idol.

La star britannique Sam Smith montera également sur scène, après être venue à plusieurs reprises en spectatrice, a raconté Mathieu Jaton. Lil Nas X, une star américaine 'XXL', elle aussi icône LGBTQIA+, débarquera pour la première fois à Montreux.

Plus en douceur, à la croisée entre soul et pop, le 'beau et classe' Seal ainsi que l'icône Lionel Richie. La soirée de clôture au Stravinski sera funky avec Janelle Monae, muse de Prince, et Niles Rodgers and Chic. Conformément à l'ADN du festival, trois quarts des artistes se produisant au Stravinski sont des Anglo-Saxons.

Sensations du moment

Deuxième scène du Festival, le Lab, défricheur de talents depuis dix ans, propose une affiche qui va 'gratter les sensations du moment', a noté M. Jaton. Et de citer la popstar américaine d'origine albanaise Ava Max, le nouvel incontournable de la scène nigériane Rema, Christine and the Queens qui fait son grand retour en anglais, le rappeur français Zola, la touche-à-tout Caroline Polachek, le petit génie du piano Ethan Bortnick ou des pépites très populaires sur Tik Tok comme Gayle.

La soirée de clôture promet d'être un autre grand moment, selon le patron du MJF. Mark Ronson, producteur notamment d'Amy Whinehouse, proposera une création unique et collaborative, dont l'évolution pourra être suivie sur les réseaux sociaux.

Clin d'oeil à Claude Nobs

Clins d'oeil ou hasard du calendrier, sept artistes de l'édition 2023 étaient à Montreux en 2012, pour les derniers moments de festival vécus par son fondateur Claude Nobs, disparu début 2013. Bob Dylan, Pat Metheny, Joe Bonamassa et Nile Rodgers reviennent d'ailleurs à Montreux pour la première fois depuis son décès.

Quant à l'aménagement des lieux, il sera basé sur les fondamentaux de 2022. Le concept de la Lake House sera reconduit, avec quelques améliorations. Le budget de cette édition se monte à 28 millions de francs.

www.montreuxjazz.ch

/ATS