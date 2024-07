L'UDF saisit le référendum contre les crédits pour l'Eurovision

L'UDF conteste les crédits accordés pour l'organisation du Concours Eurovision 2025. Elle annonce le lancement de référendums. Pour sa part, la fédération alémanique des contribuables vise surtout la candidature zurichoise.

Parti évangélique ultraconservateur, l'Union démocratique fédérale (UDF) dit s'en prendre à l'évolution de l'Eurovision Song Contest (ESC) vers 'de plus en plus d'incidents antisémites' ainsi que 'de plus en plus de contributions satanistes et occultistes'. Et de citer l'exemple des manifestations à Malmö (Suède) contre la participation d'Israël au dernier ESC, en raison de la guerre à Gaza.

Mardi, les comités des sections UDF de la ville et du canton de Zurich ont décidé de lancer le référendum contre le crédit cadre de 20 millions de francs de la ville. Les sections bernoises en avaient décidé de même mercredi dernier, concernant Berne et Bienne. Le parti vise également les crédits accordés aux candidatures genevoise et bâloise.

