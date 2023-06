La Chaux-de-Fonds: Capitale culturelle reportée à 2027

Le projet de La Chaux-de-Fonds (NE) Capitale culturelle suisse a franchi des étapes importantes, avec notamment la reconnaissance de la Confédération. La date de la manifestation a toutefois été fixée en 2027, contre 2025 dans la phase initiale.

'Les travaux de présentation et de persuasion au niveau fédéral et ceux de la mise en place effective du projet sont extrêmement exigeants. Ils nécessitent de fixer ce moment majeur de la vie culturelle nationale à l’année 2027. Ce temps permettra d’affiner le projet, donnera à la création artistique l’occasion de pleinement s’y déployer et garantira un haut niveau de qualité à la manifestation', ont indiqué jeudi les porteurs du projet.

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds et le Grand Conseil neuchâtelois se pencheront sur des demandes de crédit, respectivement à la fin de l’été ou à l'automne. Dans son message culture dévoilé le 9 juin, le Conseil fédéral a reconnu le potentiel d'un tel projet pour améliorer l’attractivité d’une région. Cette reconnaissance ouvre la voie à un financement par l'Office fédéral de la culture.

En plus des soutiens publics, La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse poursuit sa recherche de sponsors et de partenaires privés. Un sponsor privé principal s’est déjà engagé. 'Les milieux de l’horlogerie, de la communication et des assurances notamment seront sollicités', a précisé l'association. Le budget avait été estimé l'an dernier entre 15 et 20 millions de francs.

/ATS