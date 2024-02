La Suisse envoie le rappeur non binaire bernois Nemo à l'Eurovision

Nemo représentera la Suisse à Malmö (Suède) au 68e Concours Eurovision de la chanson avec le titre 'The Code'. Non binaire, l'artiste biennois y évoque le fait de ne se sentir ni homme ni femme et le chemin parcouru jusque-là pour trouver son identité.

La chanson composée par Nemo mêle rap, drum and bass et opéra, indique jeudi la télévision alémanique SRF. Talent du rap révélé en 2016 en Suisse alémanique, l'artiste a aligné les succès ces dernières années. Le 9 mai prochain, Nemo défendra les couleurs de la Suisse lors de la demi-finale du grand événement musical européen.

'C'est un honneur incroyable de pouvoir représenter la Suisse à l'Eurovision Song Contest (ESC)', confie l'artiste alémanique de 24 ans, qui a grandi à Bienne.

Cité dans le communiqué, Nemo considère sa participation au concours comme 'une chance immense de construire des ponts entre les cultures et les générations'. 'C'est pourquoi il est très important pour moi de m'y engager comme personne 'queer' pour toute la communauté LGBTQIA+.'

