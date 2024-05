Le Biennois Nemo qualifié pour la finale de l'Eurovision

Direction la finale de l'Eurovision pour Nemo. L'artiste biennois s'est qualifié lors de la deuxième demi-finale jeudi soir à Malmö en Suède. Il s'est classé huitième sur les dix pays qualifiés.

Cette qualification n'est pas une surprise pour les suiveurs du concours. Depuis des semaines, 'The Code' figure en tête des noms évoqués par les parieurs, qui y voient un potentiel vainqueur. Il n'y a été devancé que ces derniers jours par la chanson croate, 'Rim Tim Tagi Dim' de Baby Lasagna.

Avec 'The Code', l'artiste non binaire de 24 ans évoque le fait de ne se sentir ni homme ni femme et le chemin parcouru pour trouver son identité. Musicalement, la chanson écrite en anglais est aussi très variée avec des éléments de rap, de drum and bass et d'opéra.

Le titre a été écrit en équipe il y a un an en l'espace d'une journée, avec le producteur norvégien Lasse Midtsian Nymann, la compositrice suédoise Linda Dale et le producteur suisse Benjamin Alasu.

Nemo, son vrai prénom, s'est lancé dans la musique à l'âge de 15 ans en proposant ses premières chansons, abandonnant en parallèle son projet d'apprentissage de cuisinier. Il vit aujourd'hui entre Bienne et Berlin.

