Locarno intégré au festival mondial de cinéma virtuel

Le Festival du film de Locarno rejoint Cannes, Berlin ou encore Venise pour un festival de cinéma virtuel. Ils organisent ensemble un événement gratuit sur Youtube du 29 mai au 7 juin. L'idée: lever des fonds contre le Covid-19.

Le festival du film de Locarno fait partie du projet 'We are one: A global film festival', découvre-t-on sur son site. Cette initiative en ligne a été lancée par le festival du film de Tribeca à New York. L'action est coorganisée par vingt grands festivals internationaux.

Tokyo, Jérusalem, Sundance, Cannes, Venise, Annecy ou Berlin, entre autres, se chargeront de leurs propres programmations pour une diffusion de films sur la plateforme, et ce de façon gratuite et sans publicité. Longs métrages, courts métrages, documentaires mais aussi de la musique et des tables rondes virtuelles seront au rendez-vous de ce festival mondial inédit, qui permettra de (re) découvrir des œuvres récentes diffusées par les festivals impliqués.

Les profits engrangés seront reversés à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi qu’à des associations caritatives. A travers une section sur Youtube, les spectateurs seront invités à faire des dons directement.

Soutien aux auteurs indépendants

La manifestation ne viendra pas remplacer les festivals autonomes. Ainsi, Locarno rebondit en août et change de forme avec Locarno 2020 For the Future of Films, une initiative qui vise à soutenir le cinéma d’auteur indépendant et dont le programme sera présenté dans quelques semaines.

'La décision prise aujourd'hui par le Conseil fédéral ne nous prend pas au dépourvu', a relevé dans un communiqué Marco Solari, le président du Festival de Locarno, lui-même touché par le coronavirus et hospitalisé récemment. Si la manifestation n'aura pas lieu physiquement, elle tient à confirmer sa présence auprès du public et de l'industrie cinématographique sous une nouvelle forme, sur d'autres scènes et d'autres plateformes'.

