Visions du Réel, le documentaire à l’épreuve d'un réel incertain

À Visions du Réel, le cinéma documentaire s’impose comme un repère dans un monde où 'le réel s'efface'. La nouvelle édition, qui se tient du 17 au 26 avril, reflète une production en forte hausse et une diversité record.

La manifestation s’ouvrira avec 'Cover-Up', le dernier film de Laura Poitras, en présence de plusieurs personnalités, dont Alain Berset, l'ancien conseiller fédéral et actuel secrétaire général du Conseil de l'Europe. La réalisatrice américaine, oscarisée pour 'Citizenfour' consacré au lanceur d'alerte Edward Snowden, dresse le portrait du journaliste américain Sy Hersh qui a révélé de grands scandales, du Watergate à la guerre du Vietnam. 'Elle a mis vingt ans à le convaincre de participer', a précisé la directrice artistique du Festival, Emilie Bujès, à Keystone-ATS.

Sur le plan artistique, la compétition internationale de longs métrages se distingue cette année par la présence de trois films suisses sur les treize sélectionnés, un phénomène irrégulier mais 'assumé'.

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/ATS