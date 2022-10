Frappes en Ukraine alors que Poutine réunit son conseil de sécurité

Une série de bombardements d'une ampleur inégalée depuis des mois visait lundi de nombreuses villes d'Ukraine dont Kiev, faisant 'des morts' selon le président Volodymyr Zelensky. Des frappes qui interviennent après la destruction partielle du pont russe de Crimée.

L'armée ukrainienne a affirmé que la Russie avait lancé 75 missiles sur l'Ukraine lundi matin, lors de cette campagne bombardements. 'Quarante-et-un missiles ont été abattus par notre défense aérienne', a ajouté sur Telegram le commandant en chef ukrainien, Valeriï Zaloujniï, précisant que la Russie avait aussi employé 'des drones de combat'.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie cible l'infrastructure énergétique du pays, faisant état de dizaines de missiles et d'attaques avec des drones iraniens.

'Ils veulent la panique et le chaos, ils veulent détruire le système énergétique', a-t-il dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ajoutant que les frappes avec 'des dizaines de missiles' et de drones iraniens Shahed ont visé le pays du nord au sud et d'est en ouest, touchant Kiev, ainsi que les régions de Khmelnytskiï, Lviv, Dnipro, Vinnitsia, Zaporijjia, Soumi, Kharkiv ou encore Jytomyr.

Pont détruit, revers pour Poutine

Le Kremlin a annoncé que Vladimir Poutine convoquait lundi son conseil de sécurité, qui rassemble les principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée russes.

Dimanche, l'habitant du Kremlin a accusé Kiev d'avoir organisé l'explosion qui a partiellement détruit samedi le pont de Crimée reliant la Russie à la péninsule annexée, évoquant un 'acte terroriste'.

Le trafic automobile et ferroviaire avait repris partiellement quelques heures après la déflagration qui a fait trois morts et a été attribuée par les autorités russes à un camion piégé. L'explosion sur ce pont inauguré par Poutine en 2018 et symbole de l'annexion de la Crimée en 2014 constitue un nouveau revers pour la Russie au moment où ses forces sont en difficulté en Ukraine.

'Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens', a assuré M. Poutine à l'issue d'une réunion avec le chef du Comité d'enquête russe, selon une vidéo diffusée par le Kremlin. 'Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un acte terroriste visant à détruire une infrastructure civile russe d'importance critique'.

Une Crimée 'sans occupants'

Kiev n'a ni confirmé ni démenti son implication. Le président Volodymyr Zelensky s'est contenté d'ironiser dans une vidéo sur le temps 'nuageux' samedi en Crimée - allusion probable à la fumée de l'incendie - 'bien qu'il y faisait également chaud'. Il a promis dans la même vidéo une Crimée 'sans occupants'.

M. Zelensky a également qualifié les militaires russes de 'terroristes', après des frappes sur des immeubles d'habitation de Zaporijjia, ville du sud de l'Ukraine, qui ont fait au moins 13 morts et 89 blessés, trois jours après de précédents bombardements qui y avaient fait 17 morts.

'Aucun sens. Le mal absolu. Des terroristes et des sauvages. Depuis celui qui a donné cet ordre jusqu'à celui qui l'a exécuté', a écrit le président ukrainien sur son compte Telegram.

'Mercenaires étrangers' visés

Selon l'armée de l'air ukrainienne, quatre missiles de croisière, deux missiles tirés depuis des avions de chasse et d'autres missiles de type antiaérien ont été utilisés contre la ville.

L'armée russe a elle affirmé dimanche avoir mené des frappes avec des 'armes de haute précision' contre des unités de 'mercenaires étrangers' dans la région.

Centrale de Zaporijjia reconnectée

Non loin de là, la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, a été reconnectée au réseau électrique dimanche.

Par ailleurs, les services de sécurité russes (FSB) ont dénoncé dimanche une 'augmentation considérable' des tirs ukrainiens visant des territoires russes frontaliers de l'Ukraine, dans lesquels selon eux une personne a été tuée et cinq ont été blessées au cours de la semaine écoulée.

Le gouverneur de la région de Koursk, Roman Starovoït, a accusé dimanche les forces ukrainiennes d'avoir bombardé le monastère Gornalski Saint-Nicolas à la frontière entre les deux pays, sans faire de victime.

/ATS