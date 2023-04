Crash du Rio-Paris en 2009: Airbus et Air France relaxés

Le constructeur européen Airbus et la compagnie Air France, poursuivis pour homicides involontaires après le crash en 2009 du vol Rio-Paris qui a fait 228 morts, ont été relaxés. Le tribunal correctionnel de Paris a mis hors de cause les deux entreprises.

La justice a estimé lundi à Paris que, si des 'fautes' avaient été commises, 'aucun lien de causalité certain' avec l'accident n'avait 'pu être démontré'. Tout au long du procès, les représentants d'Airbus et d'Air France ont soutenu que les sociétés n'avaient pas commis de faute pénale. Leurs avocats ont plaidé la relaxe, une 'décision humainement difficile, mais techniquement et juridiquement justifiée', selon le conseil d'Airbus.

Un réquisitoire 'que les parties civiles n'ont pas accepté, exclusivement à charge contre les pilotes et en faveur de deux multinationales', a fustigé Danièle Lamy, présidente de l'association Entraide et Solidarité AF447 qui représente les proches des victimes.

Le 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris s'est abîmé en pleine nuit dans l'Atlantique, quelques heures après son décollage, entraînant la mort de ses 216 passagers et 12 membres d'équipage. À bord de l'A330 immatriculé F-GZCP se trouvaient des personnes de 33 nationalités, dont 72 Français et 58 Brésiliens. Cet accident est le plus meurtrier de l'histoire des compagnies aériennes françaises.

/ATS