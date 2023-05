La Russie prête à répondre à de nouvelles incursions armées

Moscou répondra de manière 'extrêmement ferme' à de nouvelles incursions armées, a promis mercredi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, au surlendemain d'une attaque spectaculaire de groupes venus d'Ukraine, sur le territoire russe.

'Nous continuerons de répondre rapidement et de manière extrêmement ferme à de telles actions', a affirmé M. Choïgou, lors d'une réunion avec des hauts gradés militaires russes.

Mardi, son armée avait affirmé avoir 'écrasé', avec son aviation et son artillerie, un groupe ayant attaqué la veille la région frontalière de Belgorod. Il s'est agi de la plus spectaculaire incursion en territoire russe depuis le début du conflit avec l'Ukraine.

Attaques russes contre la Russie

L'incursion, revendiquée par des groupes armés russes basés en Ukraine disant vouloir renverser le président russe Vladimir Poutine, représente un nouvel échec pour la Russie, dont l'armée est empêtrée en Ukraine.

Plusieurs voix parmi les blogueurs militaires prorusses, particulièrement influents dans la construction du récit du conflit ukrainien, se sont ainsi émues de cet incident, vantant par exemple ironiquement ce 'succès militaire' quelques jours après la revendication de la prise de Bakhmout dans le Donbass.

Contexte tendu

Cet incident survient aussi dans un contexte de multiplication et d'amplification des attaques et des actions de sabotage en Russie, au moment où Kiev dit achever ses préparatifs pour lancer une offensive pour reprendre les territoires occupés par Moscou.

Selon les autorités russes, au cours de l'incursion, un civil a été tué dans le village de Kozinka, l'une des localités attaquées, et une femme est décédée d'une insuffisance cardiaque lors de son évacuation.

Mercredi, Sergueï Choïgou a par ailleurs indiqué que l'enveloppe allouée au soutien financier des blessés au combat et aux familles des soldats tués en Ukraine représentait à chaque fois 'une aide ponctuelle d'un montant (compris entre) 3 et 5 millions de roubles', soit entre 34.000 et 56.500 francs, au taux de change actuel.

