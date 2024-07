Joe Biden testé positif au Covid

Joe Biden, en campagne dans le Nevada pour l'élection de novembre, a été testé positif au Covid-19, a annoncé mercredi la Maison Blanche dans un communiqué. Le président américain, qui présente des 'symptômes légers', a dit se sentir bien.

'Je me sens bien', a déclaré le démocrate de 81 ans, dont la forme physique et mentale font l'objet de préoccupations, à des journalistes au moment de monter dans l'avion présidentiel 'Air Force One'. Le président 'complètement vacciné', observera une période d'isolation dans son fief du Delaware, indique la Maison Blanche.

/ATS