Karen Bass devient la première femme maire de Los Angeles

Karen Bass a été élue maire de Los Angeles mercredi, selon des médias américains, faisant d'elle la première femme à la tête de la deuxième plus grande ville des États-Unis. La démocrate s'est imposée face au promoteur immobilier et ancien républicain Rick Caruso.

Après le dépouillement des trois quarts des votes, Karen Bass avait une avance d'environ 46'500 voix, selon le décompte publié mercredi, avance que les médias locaux ont qualifié d''insurmontable'. Les résultats définitifs seront certifiés le 5 décembre.

Originaire de Los Angeles, Karen Bass jouit d'une solide réputation dans sa ville natale. Très impliquée dans la vie associative locale, elle a été élue au parlement de l'État de Californie, puis à la chambre des représentants des États-Unis. Elle succède à Éric Garcetti, qui occupait le poste depuis 2013.

Pas le premier maire noir

A 69 ans, Karen Bass se retrouve à la tête d'une ville faisant face à une importante population de sans-abris, où des dizaines de milliers de personnes, souffrant souvent de problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, dorment dans des tentes ou dans des camping-cars.

Ce problème est aggravé par des logements parmi les plus chers du pays, dans un Etat et une ville où le coût de la vie est élevé et où les impôts sont bien supérieurs à la moyenne nationale.

Karen Bass sera la première femme à occuper le poste de maire à Los Angeles, mais pas le premier maire noir de cette ville. Tom Bradley, élu en 1973, était resté en fonction pendant deux décennies.

/ATS