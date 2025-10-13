La liste des noms des 20 otages vivants devant être libérés publiée

Les derniers otages israéliens détenus en vie dans la bande de Gaza doivent être libérés lundi, première étape-clé du plan présenté par Donald Trump pour faire taire les armes, deux ans après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.
'Dans le cadre de l'accord [de cessez-le-feu et] pour l'échange de prisonniers, les Brigades al-Qassam ont décidé de libérer les prisonniers sionistes vivants suivants', indique un communiqué du groupe armé en publiant la liste des noms de vingt otages qui étaient jusque-là présumés vivants (sur un total de 48 otages qui étaient captifs à Gaza).
Voici la liste:
- Matan Angrest, 22 ans -
- Gali et Ziv Berman, 28 ans -
- Elkana Bohbot, 36 ans -
- Rom Braslavski, 21 ans -
- Nimrod Cohen, 21 ans -
- David et Ariel Cunio, 35 et 28 ans -
- Evyatar David, 24 ans -
- Guy Gilboa Dalal, 24 ans -
- Maxim Herkin, 37 ans -
- Eitan Horn, 39 ans -
- Segev Kalfon, 27 ans -
- Bar Kuperstein, 23 ans -
- Omri Miran, 48 ans -
- Eitan Mor, 25 ans -
- Yossef-Haïm Ohana, 25 ans -
- Alon Ohel, 24 ans -
- Avinatan Or, 32 ans -
- Matan Zangauker, 25 ans./ATS