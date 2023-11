La trêve repoussée pour des détails sur la liste des otages

Un responsable palestinien a indiqué jeudi à l'AFP que la trêve dans la bande de Gaza avait été repoussée en raison de discussions 'de dernière minute' sur les 'noms des otages israéliens et les modalités de leur remise' à une tierce partie.

'Le Qatar, en coordination avec les Egyptiens et les Américains, devrait annoncer dans les heures qui viennent aujourd'hui' l'heure du début de la trêve, a-t-il précisé.

Déjà, a-t-il dit, 'il y a eu (mercredi) un échange de listes de noms des prisonniers des deux camps à travers les médiateurs qataris et égyptiens'.

'Le Hamas libèrera 10 otages femmes et enfants - de moins de 19 ans - et dans le même temps, 30 prisonniers palestiniens seront libérés et l'accord se poursuivra ainsi', sur fond d'arrêt des combats dans l'ensemble de la bande de Gaza et de survol limité des avions israéliens dans le nord, a-t-il détaillé.

'Le retard s'explique par des détails de dernière minute sur les noms des otages israéliens et les modalités de leur remise', a-t-il fait valoir.

Gare aux violations

D'abord il a été proposé 'qu'ils soient remis via la Croix-Rouge pour les emmener en Egypte', frontalière de la bande de Gaza, avant d'être confiés 'à la partie israélienne', a dit ce responsable proche des négociations.

'Puis il a été proposé qu'ait d'abord lieu une visite médicale de cadres de la Croix-Rouge pour s'assurer de l'état de santé des otages' puis une visite de celle-ci aux autres otages civils 'pour qu'ils s'assurent de leur état de santé', a-t-il ajouté.

'Le Hamas est prêt à se plier à tous les mécanismes décidés. Il appliquera celui qui sera choisi', a-t-il encore assuré.

'Les médiateurs qataris, égyptiens et américains veilleront à l'application de cet accord et noteront s'il y a des violations. Ce sont eux qui sont les garants de la mise en oeuvre de l'accord de trêve et des discussions pour y arriver'.

Le Qatar a estimé jeudi que ces négociations se poursuivaient 'de façon positive' et que l'accord sur la trêve serait 'mis en oeuvre dans les heures à venir'.

/ATS