« Le Brésil a besoin de paix, d'unité » et ne sera plus « un paria »

'Le Brésil a besoin de paix et d'unité', a déclaré Lula, dimanche au soir de son élection à la présidence. Il a ajouté que son pays était 'de retour' sur la scène internationale et ne voulait plus être un 'paria'.

'Le Brésil et la planète ont besoin d'une Amazonie en vie', a encore déclaré l'icône de la gauche dans son discours de victoire, alors que le président défait d'extrême droite Jair Bolsonaro s'est attiré les critiques de la communauté internationale pour la déforestation record de la plus grande forêt tropicale du monde sous son mandat.

/ATS