Le séisme en Turquie a fait 2921 morts et 15'834 blessés

Le violent séisme qui a secoué le sud-est de la Turquie lundi a fait 2921 morts et 15'834 blessés, a annoncé mardi matin l'AFAD, organisme officiel de secours turc. Ce nouveau décompte porte à 4365 morts le nombre total de morts en Turquie et en Syrie.

Le bilan ne cesse de s'alourdir, un grand nombre de personnes restant piégées sous les bâtiments effondrés. Les répliques du tremblement de terre, la neige, le froid et la nuit compliquent les opérations de secours.

Dans ce pays, épicentre du séisme qui s'est produit près de Gaziantep, non loin de la frontière syrienne, le bilan a monté à 2379 morts et près de 15'000 blessés, selon un bilan officiel provisoire. En Syrie voisine, il s'élève à au moins 1444 morts et plus de 3500 blessés, selon le gouvernement et les secouristes.

Le déploiement des secours a permis d'extraire 7840 personnes des décombres en Turquie, où près de 5000 bâtiments sont complètement effondrés.

/ATS