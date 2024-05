Le chapiteau qui abritait l'un des candidats à la présidentielle mexicaine, Jorge Álvarez Maynez, en meeting dans le nord de Mexico, s'est effondré faisant des 'victimes', ont annoncé le candidat et son équipe de campagne.

'Je vais bien et suis en communication avec les autorités pour suivre l'évolution de ce qui s'est passé. Le plus important pour l'instant est de s'occuper des victimes de l'accident', a écrit M. Maynez sur X. On décompte quatre morts et 15 personnes ont été blessées.

/ATS