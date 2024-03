Première photo officielle de la princesse Kate depuis son opération

Près de deux mois après son opération de l'abdomen, durant lesquels elle a été quasiment invisible, le palais de Kensington a publié dimanche sur les réseaux sociaux la première photo officielle de la princesse Kate, qui remercie le public pour son soutien.

Assise sur une chaise de jardin et vêtue d'un jean, d'un pull et d'une veste sombre, l'image montre la princesse de Galles souriante, entourée de ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, hilares.

La photo a été prise par le prince William, selon la légende qui l'accompagne.

'Merci pour vos voeux et votre soutien continu au cours des deux derniers mois. Je souhaite à tout le monde une joyeuse fête des mères', célébrée au Royaume-Uni ce dimanche, indique encore ce court message, signé 'C' (pour Catherine).

Dans un communiqué, le palais précise que la photo a été prise 'à Windsor plus tôt cette semaine', alors que la dernière apparition publique de la princesse remonte à la messe de Noël de la famille royale à Sandringham.

Cette photographie familiale est la première image officielle de Kate publiée par la famille royale depuis son hospitalisation du 16 janvier pour une opération de l'abdomen, dont la cause n'a pas été dévoilée.

Pause jusqu'à Pâques

Le palais de Kensington avait alors affirmé que la princesse ne reprendrait pas ses activités officielles avant Pâques et elle était restée quasiment invisible depuis, suscitant spéculations et interrogations sur son état de santé.

Une seule image avait filtré, début mars, dans des médias américains spécialistes des célébrités : une photo de Kate, lunettes de soleil noires sur les yeux, assise dans une voiture conduite par sa mère.

La presse britannique, qui adore la princesse de Galles et le couple qu'elle forme avec William, n'avait pas publié le cliché, Kensington palace ayant demandé de respecter leur vie privée pendant sa convalescence.

Mais même la puissante presse tabloïd pointait récemment le manque de transparence autour de l'état de Kate, au même moment où le roi Charles III, avait admis publiquement être atteint d'un cancer.

/ATS