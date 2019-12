Les 20 ans de Lothar : la tempête a plongé le Jura dans le noir

Lothar a privé les Jurassiens d’électricité durant de simples coupures, pour quelques heures, quelques jours, voire même la semaine. Notre série y revient mardi à l’occasion des 20 ans de la tempête qui s’est abattue sur la région le 26 décembre 1999. Le fameux coup de vent qui a soufflé dans la matinée ce jour-là a mis à mal le réseau des BKW Jura. Plus d’une centaine de mats ont été couchés au sol, privant de courant plusieurs centaines de ménages. Les Franches-Montagnes ont été la région la plus touchée. Moutier, les régions rurales et des fermes isolées n’ont pas été épargnées. Jean-Paul Friche était chef-monteur chez BKW à ce moment-là. Il a dû mobiliser les troupes pour remettre le réseau en route le plus rapidement possible.