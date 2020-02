Fêter l’exploit du HCA, ça demande de l’organisation et des bénévoles

Qui dit fête, dit organisation et bénévoles. La victoire du HC Ajoie dimanche contre Davos a suscité un engouement populaire immense. Des centaines de personnes se sont notamment rendues sous la tente dressée devant la patinoire du Voyeboeuf pour fêter l’exploit des hockeyeurs ajoulots. Une telle manifestation demande une bonne organisation et l’investissement de plusieurs bénévoles. Ils étaient 18 lors de la soirée, répartis à la cuisine, au débit de boissons et au bar pour servir les fêtards. André Chételat, responsable des réjouissances du club, explique comment s’organise une telle manifestation :