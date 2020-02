Le HC Ajoie fait le buzz

« Was für ein Cupfinal ! Was für eine Atmosphäre ! Was für ein Coup – en français dans le texte – von Ajoie ! ». C’est ainsi que s’exclame le « Blick ». La « Sudostchweiz » parle de « déjà-vu » - aussi en français - pour le HC Davos et le site en ligne « Graubünden heute » parle d’une « défaite qui fait mal ». Quant à la NZZ », elle évoque une « fête populaire jurassienne à Lausanne ».

Dans la presse romande, Raffi Kouyoumdjian du « Quotidien Jurassien » souligne que « ce HC Ajoie, avec une identité forte, ressemble ainsi à son Jura ». « Arc Info » loue « le fabuleux public » jurassien mais relève aussi « la solidarité et un état d’esprit irréprochable » du HCA. « Le Journal du Jura » manie les superlatifs - « unique, magique, historique » - et compare « la folie dans les gradins jaunes et noirs » avec « la beauté du sport à l’état pur ». « Le Matin.ch » s’enthousiasme sous la plume de Cyrill Pasche, un ancien du HCA, qui estime que « l’énergie » des supporters a « rendu la formation ajoulote invincible ».

Quant à notre coup de cœur, il revient à « 24 Heures » sous le titre : « C’était le Jura, l’Ajoie et la joie à Malley ». Jérôme Reynard parle de « folie furieuse » et de « feu, allumé par un peuple qui avait pris possession des lieux dans un pèlerinage historique ».