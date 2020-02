Le retour des héros à Porrentruy

« C’est incroyable » ! La phrase prononcée par tous les joueurs du HC Ajoie au moment de qualifier ce qu’ils ont vécu en cet historique dimanche 2 février 2020. Leur car est arrivé à la patinoire de Porrentruy vers 1h du matin et a fendu une foule dense et festive. Selon nos estimations, quelques 1'500 personnes sont venues festoyer « sous la tente » et aux abords de la patinoire pour célébrer ce titre jusqu’au bout de la nuit. /clo