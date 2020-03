Les généralistes face au coronavirus

Les médecins généralistes s'adaptent pour lutter contre le coronavirus. A Alle, un cabinet a investi l’ancienne mairie pour séparer la filière dédiée aux patients éventuellement atteints par le Covid-19 des consultations habituelles.





Protéger les patients à risque et le personnel

Le cabinet, qui regroupe quatre médecins et reçoit une centaine de patients par jour, n’était pas adapté au traitement de l’épidémie, selon Odile Philippin, médecin généraliste dans le cabinet d’Alle. Les locaux provisoires, extérieurs au cabinet et situés juste en face de celui-ci, permettent de diminuer les risques pour les patients vulnérables et le personnel soignant.