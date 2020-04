Le cours du pétrole souffre aussi du Covid-19

Le prix du pétrole chute à des niveaux qu’il n’avait plus atteints depuis le début des années 2000, conséquence indirecte de la crise du nouveau coronavirus. Dans la région, la demande en essence a fortement chuté, mais beaucoup de particuliers profitent des tarifs attrayants pour acheter leur mazout.

Si les prix affichés par les stations-services de la région sont aussi bas, c’est en partie à cause de la pandémie, omniprésente en ce moment. A travers le monde, on limite l’activité économique et les déplacements. La demande en pétrole a ainsi chuté drastiquement, et les prix avec elle. Mais un autre facteur intervient, comme l’explique Yann Rufer, économiste d’entreprise au sein de la Banque Cantonale du Jura :