Pour les socialistes, il faut davantage que des applaudissements

« Les travailleuses et travailleurs méritent des applaudissements certes, mais bien plus ». Le Parti socialiste jurassien et la Jeunesse socialiste jurassienne ont publié vendredi un communiqué de presse à l’occasion du 1er mai. Ils disent attendre une protection accrue des personnes actives dans le domaine de la santé, le respect de l’égalité salariale et le maintien des salaires à 100% en cas de chômage partiel pour les personnes disposant de bas salaires. Le PSJ et la JSJ estiment aussi qu’il faut revaloriser certaines professions précaires comme celles de la vente.

« La crise sanitaire du coronavirus qui sévit actuellement a permis de révéler à celles et ceux qui en doutaient encore que les métiers essentiels de notre société sont aussi les plus défavorisés », indiquent-ils. Le Parti socialiste jurassien et la Jeunesse socialiste jurassienne soulignent que les femmes sont en première ligne, sachant notamment que 76% des travailleurs sont des travailleuses dans le secteur de la santé. /comm-alr