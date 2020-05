Une Prix jurassien de la citoyenneté ?

Le groupe parlementaire Verts et CS-POP demande au Gouvernement de créer un Prix jurassien de la citoyenneté. Le député écologiste Baptiste Laville a déposé une motion pour qu’une telle récompense soit remise chaque année à une personne ou un groupe de citoyens s’engageant pour améliorer la société. Il estime que de nombreux Jurassiens sont actifs quotidiennement – en toute discrétion – pour renforcer la solidarité et le vivre-ensemble. Baptiste Laville souhaite donc que l’effort soit valorisé par ce prix, comme marque de reconnaissance officielle de l’Etat. L’élu de Porrentruy souligne que le Gouvernement remet des récompenses dans d’autres domaines, comme les mérites sportifs, le Prix de l’innovation et de l’excellence en agriculture, le Prix jeunesse Jura ou le Prix Renfer de littérature. /rch