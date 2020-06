Grosses lacunes dans la vente de pesticides constatées dans le Jura

L'Office de l'environnement a mené du 11 février au 6 mars une campagne de contrôle des pesticides vendus dans le commerce sur tout le territoire cantonal, a indiqué jeudi la Chancellerie d'Etat. L'action a concerné 14 magasins, pour un total de 209 produits mis en vente comme « produits phytosanitaires ou produits biocides ».

« Les résultats ont de quoi surprendre », selon le communiqué. Pas moins de 41 produits non conformes ont été trouvés en rayon, soit 20% des produits contrôlés. Le retrait de ces flacons a bien sûr été exigé. Dans 14 cas, il s'agissait de produits qui ne sont plus autorisés. Pour le reste, le problème provenait d'un étiquetage incomplet ou ne correspondant pas aux nouvelles normes en vigueur.

Concernant la qualité du conseil en magasin, les résultats ne sont guère plus satisfaisants, a constaté l'Office de l'environnement. Malgré l'interdiction d'utiliser des herbicides de synthèse sur des surfaces imperméabilisées, deux tiers des conseillers de vente ont proposé un herbicide interdit pour nettoyer une surface goudronnée.





Conseils erronés

En lien avec l'élimination des restes de produits, plusieurs conseils erronés ont été donnés. Dans un cas, il a été conseillé de verser les restes de pesticides dans un lavabo, ce qui est strictement interdit.

L'administration cantonale attend désormais que les enseignes veillent à mieux informer les clients. Dans un domaine légal très complexe et en évolution constante, le risque de vendre ou d'acheter un produit non conforme restera « malheureusement » possible.

A la décharge des commerçants, l'office constate que la liste des produits interdits et les règles d'étiquetage évoluent rapidement ces dernières années. La contrainte est liée aux nouvelles analyses de risques toxicologiques et écotoxicologues et à la prise de conscience du défi posé par les micropolluants dans l'environnement.





Esprit d'information

La campagne a été menée dans un esprit d'information et de sensibilisation au niveau des commerces et de leur personnel, afin de tenir compte des évolutions rapides des dispositions légales dans le domaine. Elle sera reconduite à l'avenir, assure l'Office de l'environnement.

Au-delà, la campagne de contrôle conforte la position exprimée par le Gouvernement jurassien dans son récent programme sur les produits phytosanitaires. Le canton soutient en effet une interdiction de vente de pesticides de synthèse aux non-professionnels, car ceux-ci ne disposent notamment pas de formations ad hoc.

Dans l'attente d'une évolution de la politique fédérale, l'Office de l'environnement incite les propriétaires à se passer de pesticides qui nuisent à l'environnement et à leur santé. Il invite chacun à concrétiser les trucs et astuces du programme cantonal « Jardins vivants », démarré au printemps. /ATS