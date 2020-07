Le BCB continue dans l’élite du basketball suisse

Une enveloppe globale supérieure à 120'000 francs



Selon nos informations, l’aide allouée par la Confédération s’élève à près de 70'000 francs. « Un montant tout à fait crédible », s’est contenté de commenter Grégory Franc. La Swiss Basketball League avait, elle, débloqué il y a quelques jours une enveloppe Covid-19 de 14'000 francs pour le club ajoulot. La contribution versée par la commune de Boncourt est « sensiblement proche » nous a confié le maire du village. « La nuance par rapport aux autres clubs, c’est que le BCB emploie des professionnels. La philosophie a également changé avec le nouveau comité (NDLR, entré en fonction début mars), ça a séduit », lâche Lionel Maître. En y intégrant l’aide cantonale issue du fonds de solidarité, l’enveloppe globale dépasserait les 120'000 francs. La direction du BC Boncourt déplorait en avril dernier un trou d’une centaine de milliers de francs.







« On jouera avec une belle équipe »



« Le montant justifie clairement l’ampleur des craintes que l’on avait », a encore réagi Gregory Franc, relevant au passage un dossier d’une « grande qualité » et le « travail sérieux » de son comité. Les dirigeants du BC Boncourt vont désormais pouvoir plancher sur la saison prochaine avec plus de sérénité et valider certains dossiers entamés ces derniers mois. « L’année prochaine sera difficile, encore pleine d’incertitude. Mais je suis persuadé que l’on jouera avec une belle équipe », a conclu le président du club. Il s’agira de la 22e saison consécutive de la Red Team au plus haut niveau, un cadeau bienvenu alors que le BCB célébrera par la même occasion son quarantième anniversaire. /comm-gtr-jpi