Un motocycliste a été victime d’une chute mercredi, en début de soirée, entre Cornol et Alle. Le conducteur du deux-roues a roulé dans une ornière en bordure de route. Il a perdu la maîtrise de sa machine et est tombé sur la chaussée. Le motard a été légèrement blessé et transporté en ambulance à l’Hôpital du Jura, sur le site de Delémont. Le trafic n’a pas été perturbé. /comm-fco