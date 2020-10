Remettre l'arbre au milieu de la ville

Porrentruy remanie son plan directeur avec la population. La commune a organisé quatre ateliers participatifs pour élaborer un nouveau document autour de l’arbre et de la nature en ville. Crayons en main, les participants ont proposé des modifications dans différents quartiers de la ville afin d’améliorer la biodiversité et de lutter contre les ilots de chaleur. Ce projet est soutenu par la Confédération dans le cadre de son programme-pilote d’adaptation au réchauffement climatique.

La ville a été passée au peigne fin afin de trouver ses points faibles et d'être le plus avant-gardiste possible, selon les mots de Jérémy Huber, chef de service à l'urbanisme, l'équipement et l'intendance de la ville. La biologiste Pauline Guillemin a aussi recherché les faiblesses les plus flagrantes.

Planter des arbres, abandonner les espèces exotiques pour celles qui résisteront à la sécheresse du climat, verdir les toits ou les murs, abandonner les talus ou allées en cailloux : les participants n'ont pas manqué d'idées. Le nouveaux plan direteur de la ville a l'ambition de prendre de nouveaux enseignements en compte pour tout projet qui touchera à des terrains appartenant à la commune, mais les privés aussi auront des obligations. Une fois ce plan directeur en vigueur, les autorités souhaitent former au mieux leur personnel quant à ces problématiques afin qu'ils les prennent en compte en étudiant les projets qu'on leur propose. Il faudra aussi sensibiliser les citoyens au moment des dépôt de permis.