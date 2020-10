Avis de disparition à Porrentruy

La police jurassienne recherche un jeune homme de Porrentruy. Âgé de 16 ans, Elie a quitté son domicile le dimanche 4 octobre vers 20h et n’a pas été revu depuis. D’environ 167cm pour 60kg, le jeune homme est svelte, a les cheveux châtain foncé courts et était habillé à son départ d’un sweat à capuche blanc avec un logo à l’avant et d’un bas de jogging foncé. Il ne portait pas de chaussures.

La police jurassienne a lancé un avis de recherche mardi. Toute personne pouvant fournir des informations sont invitées à prendre contact avec la police au numéro suivant : 032 420 65 65. /comm-gtr