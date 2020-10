Le nouveau Parlement en Ajoie et aux Franches-Montagnes

Le Parlement jurassien verdict. A 21h, les résultats des districts des Franches-Montagnes et de Porrentruy sont définitifs. Les Verts gagnent déjà deux sièges et les Verts’libéraux font leur entrée en obtenant un siège en Ajoie. Un renforcement qui se fait pour l’heure au détriment du PDC, du PCSI et du PLR. Les résultats finaux du district de Delémont ne sont pas encore connus.

Les noms des élus au Parlement jurassien sont à retrouver ici.

District de Porrentruy – 20 sièges

Les Verts et les Verts’libéraux gagnent un siège au détriment du PCSI et du PLR, statu quo pour les autres partis. Tel est le résultat sorti des urnes en Ajoie. La députation ajoulote comptera ainsi 7 élus PDC, 4 PLR, 3 PS, 2 UDC, 2 Verts, 1 PCSI et 1 PVL. Neuf des vingt élus sont nouveaux.

Parmi les éléments majeurs, notons ainsi l’entrée des Verts’libéraux avec l’élection d’Emilie Moreau, candidate au Gouvernement. Autre candidat à l’Exécutif, Stéphane Babey, maire d’Alle est l’Ajoulot le mieux élu avec 4'623 suffrages. Le siège perdu par le PCSI provoque l’éviction du président du parti Thomas Schaffter. Actuel suppléant, le président du parti socialiste Jämes Frein ne termine que 7e de sa liste. A l’UDC, signalons la non-réélection du député Claude Gerber, battu par Yves Gigon et Romain Schaer.

District des Franches-Montagnes – 10 sièges

La poussée verte s’est fait ressentir également sur les hauteurs du canton. Les Verts gagnent un siège et auront deux représentants taignons lors de la prochaine législature, qui seront d’ailleurs frère et sœur avec le sortant Yvan Godat et la co-présidente du parti Pauline Godat. Le PDC en fait les frais et perd un siège, passant à deux représentants, Bernard Varin et Amélie Brahier. La députation taignonne aura la couleur suivante : 2 Verts, 2 PS, 2 PDC, 2 PCSI, 1 PLR, 1 UDC.

Notons également que d’autres sortants, Edgar Sauser (PLR), Nicolas Girard (PS), Brigitte Favre (UDC) et Vincent Hennin (PCSI) ont été reconduits. Le maire de Saignelégier Vincent Wermeille, mieux élu du district, fait quant à lui son grand retour au législatif et pique le siège de Monika Kornmayer, non réélue. Signalons encore qu’au PS, le député sortant Jean-Daniel Ecoeur a été éjecté, le siège étant conquis par sa colistière Florence Chaignat. Le CS-POP rate son pari d’avoir un élu taignon puisque sa liste franc-montagnarde n’est pas parvenue à décrocher un siège.